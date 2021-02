Sonic the Hedgehog 2: Teaser und Kino-Termin

You're watching Werben

Die erste Sonic-Verfilmung mit Jim Carrey war ein dicker Überraschungserfolg, entsprechend schnell stellte sich bezüglich einer Fortsetzung nicht mehr die Frage nach dem "ob", sondern die nach dem "wann". Eben diese Frage lässt sich seit heute beantworten: Per Teaser kündigten Paramount Pictures an, dass "Sonic the Hedgehog 2" nach derzeitigen Planungen am 8. April 2022 in US-Kinos starten soll.

Insofern Corona es zulässt, sollte ein deutscher Kinostart zeitnah zu diesem Termin stattfinden. Inhaltliche Details wurden noch nicht angekündigt, wir werden Euch aber auf dem Laufenden halten!