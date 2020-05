Sonic the Hedgehog 2 ist unterwegs

Im April sagte uns der Regisseur von Sonic the Hedgehog, Jeff Fowler, dass sie die Verhandlungen für eine Fortsetzung des Kinoauftritts vom blauen Igel noch nicht aufgenommen hätten. Doch wie es bei solchem Quellmaterial häufig der Fall ist, können sich die Dinge eben schnell ändern. Variety hatte die Ehre bestätigen zu können, dass die Arbeiten an einer Fortsetzung von Sonic the Hedgehog mittlerweile doch im Gange sind. Fowler wird erneut für die Regie verantwortlich sein, während Josh Miller und Pat Casey auch dieses Mal das Drehbuch übernehmen werden. Leider befinden sie sich noch in einer so frühen Phase, dass sie keine Einzelheiten der Besetzung oder dem erwarteten Produktionsstart verraten können. Sonic the Hedgehog ist der erfolgreichste auf Videospielen basierende Kinofilm bis dato.