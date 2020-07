Sonic the Hedgehog 2 erhält ein 2022-Erscheinungsdatum

Obwohl die Produktion gar nicht gut anlief, erwies sich der Film Sonic the Hedgehog als große Überraschung, denn das Publikumsinteresse daran war groß. Paramount hat bereits bestätigt, dass sie eine Fortsetzung des Films produzieren wollen und jetzt gibt es einen zuversichtlichen ersten Termin für den erwarteten Kinostart. Laut Variety wird Sonic the Hedgehog 2 am 8. April 2022 in die Kinos gelangen, wenn alles glattläuft. Jeff Fowler wird als Regisseur zurückkehren, die beiden Drehbuchautoren Pat Casey und Josh Miller sind ebenfalls mit dabei. Wir können erwarten, die Stimme von Sonic (im Englischen gesprochen von Ben Schwartz) wiederzuhören, während James Marsden als Tom und Jim Carrey als böser Dr. Robotnik wiederkehren.