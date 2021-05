Sonic the Hedgehog 2: Aufnahmen sind im Kasten

You're watching Werben

Der erste Kinofilm zu Sonic the Hedgehog startete mit Design-Problemen, weil die Fans mit dem Aussehen von Sonic nicht zufrieden waren. Eine Verzögerung der Premiere brachte eine Neugestaltung zum Vorschein und daraufhin wurde das Projekt doch noch zu einem Erfolg. Anfang des Jahres begann die Crew mit den Dreharbeiten zum Nachfolger Sonic the Hedgehog 2 und die sollen nun wohl bereits abgeschlossen worden sein.

"Das ist ein Abschluss in Vancouver!", twittert der Regisseur Jeff Fowler heute Morgen. "Vielen Dank an alle großartigen Darsteller / Crews in dieser Stadt... so viel unglaubliches Talent, das dazu beiträgt, #SonicMovie2 zu etwas ganz Besonderem zu machen (und Spoiler-Alarm... [es wird] episch!)"

Sonic the Hedgehog 2 soll voraussichtlich im April 2022 ausgestrahlt werden, sofern bis dahin wieder Normalität eingekehrt ist. Die meisten Darsteller aus dem ersten Film kehren in ihre Rollen zurück, doch es gibt auch Gerüchte, dass Sonic in diesem Teil womöglich auf seinen Kumpel Miles "Tails" Prower trifft...