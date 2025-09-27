Sonic Team will "eine neue Erfahrung" für das nächste Abenteuer des Igels bringen

Das letzte große Sonic-Spiel, das veröffentlicht wurde, war Sonic X Shadow Generations, das vor knapp einem Jahr Premiere feierte. Es bestand im Wesentlichen aus zwei separaten Titeln, nämlich einem Remaster von Sonic Generations aus dem Jahr 2011 und einem brandneuen Abenteuer mit Shadow.

In letzter Zeit haben viele gehofft, dass der nächste Sonic-Titel ein Remake von Sonic Adventure sein würde, aber Sonic Team-Chef Takahashi Iizuka hat diese Idee diesen Sommer verworfen. In einem neuen Interview mit der BBC erklärt Iizuka, warum er kein Sonic Adventure-Remake machen will, und kommentiert auch, was er sich für die Prämisse des nächsten Abenteuers mit dem geschwindigkeitsliebenden Igel wünscht:

"Anstatt all diese Zeit und Energie darauf zu verwenden, ein Spiel neu zu machen, das die Leute bereits erlebt haben, könnten wir stattdessen ein brandneues Spiel machen.

Ich denke, das Team ist wirklich daran interessiert, die gleiche Menge an Zeit, Energie und Mühe zu investieren, um den Spielern wirklich eine neue Erfahrung zu bieten."

Im selben Interview erwähnt er auch, dass die moderne Technologie es Sonic Team ermöglicht , "reichhaltigere, komplexere und interessantere Welten" anzubieten. Es liegt daher nahe, dass das nächste Sonic-Spiel genau das sein wird: eine neue Erfahrung mit einer größeren und interessanteren Spielwelt.

Bisher wurde noch kein Sonic-Plattformspiel angekündigt, aber erst vorgestern wurde Sonic Racing: Crossworlds veröffentlicht, ein Mario-Kart-Herausforderer mit Sonic und seinen Freunden - einschließlich mehrerer Gastauftritte von Charakteren wie Mega Man. Sie können unsere Rezension zu diesem Spiel unter diesem Link lesen.