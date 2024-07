Sonic Team: "Warum haben wir noch kein Sonic RPG gemacht?"

HQ

Wie Mario hat sich auch Segas Maskottchen Sonic im Laufe der Jahre in vielen Berufen versucht, von Puzzlespielen über Rennen und Flipper bis hin zu vielen Plattformen. Aber ein RPG-Held zu sein, ist nichts, woran der Igel gewöhnt ist.

Wir haben jedoch Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, das vor fast 20 Jahren für den Nintendo DS veröffentlicht wurde, aber es wurde von Bioware entwickelt, und jetzt scheint das Sonic Team daran interessiert zu sein, das Konzept selbst auszuprobieren. In einem Interview mit Good Vibes Gaming sagt Studioleiter Takashi Iizuka:

"Ich persönlich mag Rollenspiele. Das RPG-Spielformat macht eine Menge Spaß und ich habe mir sogar gedacht: "Weißt du, in den letzten 30 Jahren haben wir kein Sonic-RPG gemacht", und ich frage mich: "Warum haben wir in all der Zeit kein Sonic-RPG gemacht? Wie sind wir auf 30 Jahre ohne RPGs gekommen?"

Also würde ich hoffentlich irgendwann an einem Sonic-RPG arbeiten, bevor ich mich von Sega zurückziehe. Aber wissen Sie, das ist im Moment nur ein Traum, es gibt noch keine konkreten Pläne."

Wir hoffen, dass er seinen Willen bekommt, denn wie Super Mario allein im letzten Jahr mehrfach gezeigt hat, sind Plattformhelden und Rollenspiele eine Kombination, die in fähigen Händen sehr gut funktionieren kann.

Danke VGC