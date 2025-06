Sonic Team: "Leaks können die Pläne und möglicherweise den Inhalt ruinieren"

HQ

Während des Summer Game Fest hat Sega endlich bekannt gegeben, wann das kommende Sonic Racing: Crossworlds veröffentlicht wird, und nutzte auch die Gelegenheit, um eine Reihe von Gastcharakteren, einen neuen Trailer und Crossplay zu präsentieren.

Einige dieser Informationen waren jedoch bereits vor der Veranstaltung durchgesickert, und in einem VGC-Interview mit Sonic Team-Chef Takashi Iizuka drehte sich die Diskussion um Leaks, wobei letzterer erklärte, dass solche Aktionen drastische Folgen haben können, da oft Pläne mit solchen Informationen verbunden sind. Er erklärte auch:

"Und viele von denen, die diese Informationen durchsickern lassen, ruinieren das Erlebnis. Sie ruinieren die Pläne, die die Menschen gemacht haben. Wenn es um lizenzierte Inhalte geht, können Leaks manchmal einen Deal ruinieren, und dann können Sie bestimmte Dinge nicht tun, weil jemand etwas durchgesickert ist.

Wir sind uns bewusst, dass viele Leute wirklich, wirklich sofort über all diese erstaunlichen, coolen und lustigen Dinge Bescheid wissen wollen, aber am Ende, wenn Leute durchsickern, ruinieren sie die Pläne und möglicherweise den Inhalt, und wir möchten wirklich, dass die Leute darüber nachdenken und vielleicht nicht so viele dieser negativen Dinge tun."

Eine Entwicklung, von der viele Gamer auch glauben, dass es weniger angenehm ist, das Event zu verfolgen. Aber es wurden auch andere Dinge besprochen, wie z.B. dass die bestätigten Gastcharaktere - Ichiban Kasuga, Hatsune Miku und Joker - zu einem Preis verkauft werden, von dem wir glauben, dass viele von euch ihn zu schätzen wissen werden:

"Wenn Sie das Spiel kaufen, werden wir diese neuen Charaktere auch nach der Veröffentlichung des Spiels kostenlos veröffentlichen, damit die Leute zurückkommen, einen neuen Charakter bekommen und Spaß haben und das Spiel mit anderen Charakteren weiterspielen können."

Alles in allem ein interessantes Interview mit einer interessanten Person, und wir können auf jeden Fall empfehlen, das Ganze zu lesen. Sonic Racing: Crossworlds wird am 25. September für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht.