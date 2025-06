Sonic Team erklärt die Unterschiede zwischen Mario Kart und Sonic Racing

HQ

Das Jahr 2025 wird als eines der besten aller Zeiten für Fans des Kartsports in die Geschichte eingehen. Wie ihr wisst, wurde vor kurzem Mario Kart World veröffentlicht und Sonic Racing: Crosssorlds feiert im September Premiere. Als ob das noch nicht genug wäre, werden auch Garfield Kart 2 - All You Can Drift und Paw Patrol Rescue Wheels: Championship in diesem Jahr erscheinen.

Aber die ersten beiden sind natürlich die interessantesten. Was unterscheidet die Spiele also wirklich, abgesehen von den Maskottchen hinter dem Steuer? Genau das hat sich Sonic Team-Chef Takashi Iizuka in einem Interview mit GamesRadar geäußert. Über einen Dolmetscher erklärt er, dass das neue Mario Kart so viele Extras bietet, dass es fast ein Actionspiel ist, während Sonics Rennen ein spezielleres Erlebnis mit Schwerpunkt auf dem Fahren sind:

"Also, ich habe Mario Kart World noch nicht gespielt. Aber so wie ich es in den Videos sehe, sieht es so aus, als hätte Nintendo eine Menge Spaß hineingesteckt, also ist es eher ein Actionspiel. Ich sehe, dass viel davon durchkommt. Das Sonic Racing: Crossworlds -Spiel unterscheidet sich dadurch, dass es vom Sega Arcade Racing Team zusammen mit dem Sonic Team entwickelt wurde, und der Fokus liegt wirklich auf dem Rennsport und dem kompetitiven Spiel. Das war sehr wichtig für das Team, und sie wollten sicherstellen, dass es da drin ist, und man kann auch gegen jeden da draußen antreten, dem das Spiel gehört. Plattformübergreifendes Spielen ist also drin. Und du kannst loslegen und Rennen fahren und diese Wettkampferfahrung gegen jeden auf jeder Plattform machen."

Er fügt auch hinzu, dass die Ringteleporter entlang der Strecken für viel Abwechslung sorgen und das Spiel hervorheben, weil es nicht mehr nur darum geht, auf der gleichen Strecke zu fahren.

Diejenigen, die keine Switch 2 haben, aber sich für Kart-Rennen begeistern, sollten die Augen nach Sonic Racing: Crossworlds offen halten, das am 25. September für die gesamte Produktpalette von PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheint.