Sonic Team denkt "immer darüber nach, wer als Nächstes dran sein könnte" für Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Eine Menge kostenloser Charaktere wurden bereits für Sonic Racing: Crossworlds veröffentlicht, genau wie Sega versprochen hat. Aber nachdem wir gute Bewertungen bekommen, sich gut verkauft haben und viele Spieler auf Steam und anderen Plattformen haben, sieht es so aus, als könnten wir sogar mehr bekommen als ursprünglich geplant.

In einem Interview mit dem MCV-Magazin (über VGC) sagt Sonic Team-Boss Takashi Iizuka, dass sie offen dafür sind, Segas reiche Geschichte weiter zu erkunden – sie haben bereits Charaktere wie Hatsune Miku, den Persona-Protagonisten Joker, den neuen Like a Dragon-Helden Ichiban Kasuga und den Traumdämonen Nights veröffentlicht, während die Monkey Ball-Ikone AiAi um die Ecke wartet. Er sagt, wir sollten die Augen offen halten, und deutet an, dass es möglicherweise mehr gibt, als bereits bestätigt wurde:

"Sega hat so eine reiche Besetzung von Charakteren, und Sonic Racing: Crossworlds ist ein großartiger Ort, um dieses Erbe zu feiern. Wir denken immer darüber nach, wer als Nächstes dran sein könnte, also haltet Ausschau nach weiteren Ankündigungen in der Saison, während die Saison weitergeht."

Allerdings möchte er nicht nur beliebte Sega-Ikonen einbauen, sondern auch eher obskure Sonic-Charaktere, wie solche aus einer von Sonics TV-Serien oder IDW-Comics:

"Es gibt viel Leidenschaft rund um das erweiterte Sonic-Universum, und wir sind offen dafür, die 'tiefgründigen' Charaktere einzubauen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wir wollen, dass Sonic Racing: Crossworlds alle Epochen von Sonic repräsentiert."

Neben Segas eigenen Charakteren ist es natürlich nicht unmöglich, dass es weitere Gastauftritte von Drittanbietern im Stil des bereits veröffentlichten Steve und Alex (aus Minecraft), Pac-Man und des kommenden Fan-Lieblings Mega Man geben wird. Iizuka möchte jedoch, dass die Ergänzungen "eine natürliche Erweiterung des Sonic-Universums und nicht nur eine Marketingmöglichkeit" sind, was im Grunde bedeutet, dass Charaktere "etwas Spaßiges und visuell Einzigartiges" sind.

Wir haben bereits berichtet, dass 2026 laut Spielleiter Ken Kobayakawa "ein Jahr sein wird, in dem wir alle überraschen werden, im Mittelpunkt des 'Spaßes an Spielen', wie man es von einem Team mit Arcade-Wurzeln erwarten würde." In Kombination mit dem, was Sonic Team-CEO Iizuka oben gesagt hat, scheint viel Spaß vor uns zu liegen.