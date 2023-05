Sonic Symphony kommt dieses Jahr nach London

HQ

Sonic the Hedgehog ist eine Videospielfigur, die die gleiche dünne Luft atmet wie Mario. Der blaue Weichzeichner ist ein bekannter Name, und obwohl er in letzter Zeit nicht so erfolgreich war wie Nintendos Maskottchen im Spielbereich, ist der Charakter immer noch eine Gaming-Ikone. Deshalb ist es großartig zu sehen, dass Sega den Charakter erneut mit einer Reihe von Live-Auftritten ehrt, die im Rahmen der Sonic Symphony World Tour auf der ganzen Welt stattfinden.

Die Tournee knüpft an Aufführungen im 30th Anniversary Symphony und im Brazil Game Show 2022 an, wobei diese Welttournee die Symphonie auch nach London und Los Angeles führt.

Die Symphonie wird persönliche Aufführungen klassischer Sonic-Musik aus der 8-Bit-Ära aller Rock- und EDM-Songs sehen und jeweils von einem Live-Symphonieorchester und einer Rockband aufgeführt werden, und wenn dies nach einer großartigen Möglichkeit klingt, einen Abend zu verbringen, sind die Termine für die World Tour 2023 wie folgt:



London, Großbritannien in der Barbican Hall am 16. September



Los Angeles, Kalifornien im Dolby Theatre am 30. September



Sega verspricht außerdem besondere Gäste bei jeder Show und weitere Details in naher Zukunft. Was den Beginn des Ticketverkaufs betrifft, so sind Vorverkaufstickets ab dem 25. Mai um 10 Uhr in der Ortszeit des jeweiligen Standorts erhältlich, bevor der öffentliche Verkauf am 26. Mai zur gleichen Zeit beginnt.