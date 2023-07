Sonic Superstars wurde in den USA als Altersfreigabe eingestuft

HQ

Es ist leicht zu vergessen, dass Sonic Superstars letzten Monat angekündigt wurde, da wir seitdem viel darüber gesprochen haben und es wie ein Spiel aussieht, nach dem die Fans schon lange gefragt haben. Es soll auch später in diesem Herbst veröffentlicht werden, und glücklicherweise sieht es so aus, als würde dies tatsächlich passieren.

Der Grund, warum wir dies glauben, ist, dass das amerikanische PEGI-Pendant ESRB das Spiel jetzt altersgemäß eingestuft hat, was normalerweise ziemlich kurz vor der Veröffentlichung geschieht. Wie erwartet erhielt es die Bewertung E (für alle), und so beschreibt es das Bewertungsgremium:

"Dies ist ein Action-Plattformer, in dem die Spieler in die Rollen von Sonic und seinen Freunden schlüpfen, während sie durch farbenfrohe Zonen sausen und versuchen, Dr. Robotnik zu besiegen. Während die Spieler durch skurrile Umgebungen rasen, können sie auf die Köpfe der Feinde springen, wodurch sie sich in kleine Kreaturen verwandeln. Sonic und seine Freunde reagieren auf Schaden, indem sie münzähnliche Ringe verlieren und aus dem Bildschirm fallen, wenn sie besiegt werden. Bosskämpfe können langwierige Kämpfe mit cartoonartigen Explosionen darstellen."

Und das klingt nach so ziemlich allem, was wir uns erhofft haben. Wie steht es mit dir?

Danke My Nintendo-Neuigkeiten