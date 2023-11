Sonic Superstars Verkäufe schwächer als Sega erwartet

HQ

Während die meisten Videospielmedien und Gamer sich einig zu sein scheinen, dass Sonic Superstars ein ziemlich großartiges Spiel war, das ein wirklich unterhaltsames Sonic-Erlebnis lieferte, scheint es immer noch, als ob das Spiel nicht mit der Rate verkauft wurde, die es verdient.

Während der jüngsten Runde der Finanzergebnisse von Sega Sammy zeigen sie, dass die Verkäufe "etwas schwächer" sind als erwartet, obwohl sie nicht allzu besorgt sind und letztendlich erwarten, dass es sich im Einklang mit Sonic Frontiers verkauft, einem Spiel, das als "weit übertreffend" bezeichnet wurde, da Weihnachten wirklich die beste Zeit des Jahres für Sonic ist:

"Sonic Superstars wurde im Oktober veröffentlicht, was ein etwas schwächerer Start ist, als wir erwartet hatten, aber in Wirklichkeit, wenn Sonic IP am meisten verkauft, ist hauptsächlich November bis Dezember, und mehr als 90% der Marketingkosten dieses Titels werden in der Thanksgiving- und Weihnachtszeit ab November ausgegeben. Obwohl wir in den heute bekannt gegebenen Finanzergebnissen die Verkäufe dieses Titels angesichts des oben erwähnten Startstands etwas schwächer prognostizieren, planen wir, unsere Marketingbemühungen fortzusetzen, um auf dem gleichen Niveau wie Sonic Frontiers zu verkaufen."

Wenn du Sonic Superstars noch nicht gespielt hast, kannst du dir unsere Rezension hier ansehen und dir 15 Minuten Gameplay unten ansehen, um herauszufinden, warum wir und andere es so sehr mögen.

HQ

Danke, NintendoLife.