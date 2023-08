Sonic Superstars startet am 17. Oktober mit voller Kraft

HQ

Nach Sonics Wiederauferstehung in der Welt der Videospiele (er hatte dies bereits mit dem Kinoerfolg seiner beiden Live-Action-Filme getan) mit der Veröffentlichung von Sonic Frontiers im vergangenen November waren viele von uns überrascht von der Ankündigung auf dem Summer Game Fest, dass wir dieses Jahr einen neuen Titel vom blauen Igel bekommen würden. und dass es auch zur ursprünglichen Side-Scrolling-Formel zurückkehren würde. Aber so haben wir Sonic Superstars entdeckt.

Geoff Keighley rückte den Titel während der Opening Night Live der Gamescom wieder in den Vordergrund und zeigte einen neuen Trailer, in dem wir neue Stages und den lang erwarteten Vier-Spieler-Koop-Multiplayer-Modus zu sehen bekamen, in dem Sonic, Tails, Amy Rose und Knuckles gesteuert wurden. Und als ob das noch nicht genug wäre, haben wir auch noch das Veröffentlichungsdatum. Sonic Superstar startet am 17. Oktober 2023 und strafft damit den Herbstplan weiter.

Neben den Neuigkeiten zum kommenden Sonic Superstars wurde auch das The Final Horizon-Update für Sonic Frontiers angekündigt, das völlig kostenlos sein wird und neue Charaktere, eine neue Geschichte und neue Herausforderungen enthält.