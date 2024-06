Sonic Superstars Soundtrack jetzt auf Spotify verfügbar

HQ

Letztes Jahr wurde der unterhaltsame Plattformer Sonic Superstars veröffentlicht, der Segas schelmisches Maskottchen und seine Freunde in klassischer zweidimensionaler Form zurückbrachte.

Leider hatte Sega aus irgendeinem unbekannten Grund den Veröffentlichungstermin nur drei Tage vor dem Blockbuster Super Mario Bros. Wonder angesetzt - was bedeutete, dass zu viele Leute Sonic Superstars verpassten. Es war nicht nur ein lustiges Spiel, sondern hatte auch einen wirklich eingängigen Soundtrack, und jetzt können Sie es in voller Länge über Spotify und andere große Musik-Streaming-Dienste anhören.

Wenn Sie Sonic Superstars noch nicht gespielt haben, sollten Sie dies tun und einen Soundtrack genießen, der jeden langweiligen Montag aufhellt.

Danke, Sonic Stadium.