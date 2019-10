Sonic schließt sich Super Monkey Ball an: Banana Blitz HD

Segas Affenbällen feiern in Kürze ihre Rückkehr, da Super Monkey Ball: Banana Blitz HD am 29. Oktober für Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht wird. Die Neuauflage mag für die Fans bereits spannend genug sein, doch der Hersteller verlässt sich nicht nur auf den Ruf des Klassikers. Stattdessen hat Sega diese Woche eine kleine Überraschung in Form eines Gastcharakters angekündigt, denn niemand Geringeres als das hauseigene Maskottchen Sonic the Hedgehog gelangt in das Spiel.

Wie nicht anders zu erwarten, ist der blaue Igel viel schneller, als die anderen Affen (Igel sind Affen nämlich deutlich überlegen; das sind grundlegende Fakten). Außerdem werden automatisch alle Bananen eines Levels durch goldene Ringe ausgetauscht, wenn wir Sonic als Figur auswählen. Auch akustisch wird die Transformation mit nostalgischen Retro-Effekten unterlegt. Die Pressemitteilung enthüllt zudem, dass es pünktlich zu Halloween eine Menge Kostüme geben wird, die für alle Fans freigeschaltet werden. Schaut euch unten den neuesten Trailer zu Super Monkey Ball: Banana Blitz HD an, in dem Sonic in seiner blauen Pracht zu sehen ist.

You watching Werben