Sonic Rumble wird im Mai vollständig veröffentlicht

Nach einer langen Zeit als Vorab-Release-Projekt, in der einige Leute im Voraus über Betas und Vorregistrierungen Zugang erhielten, ist das mobile, Fall Guys -ähnliche Sonic the Hedgehog -Spiel nun bereit, sein offizielles Debüt zu geben.

Nach einer kürzlichen Verzögerung soll Sonic Rumble nun am 8. Mai 2025 auf iOS und Android erscheinen, was bedeutet, dass seine Markteinführung weniger als 30 Tage entfernt ist, was in einem kürzlich veröffentlichten Social-Media-Beitrag bestätigt wurde.

Wir empfehlen Ihnen, sich vor dieser Veröffentlichung weiterhin vorzuregistrieren, um die Community-Kampagne an ihre Grenzen zu bringen. So wie es aussieht, können Fans das Spiel starten und erhalten Zugang zu 5.000 Ringen, einem glücklichen Chao -Sticker, einem Crystal Chao -Kumpel, einem Garnet Knuckles -Skin und anscheinend bald auch einem Movie Sonic -Skin.

Freuen Sie sich auf Sonic Rumble ?