Sonic Rumble wird erneut verschoben, diesmal vorerst auf unbestimmte Zeit

Sonic Rumble hat in letzter Zeit sein eigenes verdrehtes Spiel mit seinen Fans gespielt, da der mobile Titel in letzter Zeit an mehreren Terminen erscheinen sollte, wobei jeder verpasst und ständig verschoben wurde. Es sah so aus, als würde dies im Mai zu Ende gehen, da das Spiel schließlich am 8. Mai erscheinen sollte, aber leider ist das Gleiche wieder passiert.

In einem langen Blogbeitrag stellt Sega fest, dass Sonic Rumble erneut verschoben wird und dass es sich dieses Mal tatsächlich um eine unbestimmte Verzögerung handelt. In dem Beitrag heißt es, dass "Store-Seiten ein bestimmtes Datum für die Veröffentlichung von Sonic Rumble angeben könnten. Hierbei handelt es sich jedoch um ein Platzhalterdatum. Das tatsächliche Veröffentlichungsdatum für den Sonic Rumble Global Launch wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."

Auf die Frage, warum das Spiel erneut gepusht wird, wird uns gesagt, dass die Integration neuer Funktionen nach der Vorregistrierungskampagne schuld ist, wobei die Erklärung erklärt:

"Diese bevorstehenden Änderungen werden das Spiel grundlegend verändern, und eines ist klar geworden: Wir wollen ein Spiel schaffen, das sich weiterentwickelt und über Monate und Jahre hinweg Spaß macht. Um die Art von qualitativ hochwertigem, langlebigem Sonic-Spiel zu entwickeln, die unsere Spieler verdienen, brauchen wir mehr Zeit.

"Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Global Launch zu verschieben. Wir wissen, dass diese Nachricht enttäuschend sein kann, und es war keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben. Wir bei SEGA teilen diese Enttäuschung, vor allem, weil wir diese Entscheidung so kurz vor dem Veröffentlichungszeitpunkt treffen, auf den wir ursprünglich gehofft hatten. Wir glauben jedoch, dass diese zusätzliche Zeit die richtige Entscheidung für die Zukunft von Sonic Rumble ist."

Sega und Sonic Team beabsichtigen, morgen (2. Mai) eine Fragerunde mit den Fans abzuhalten, um diese Änderung am Discord zu diskutieren, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich sehr bald eine weitere Bestätigung über den Zustand des Spiels haben werden.