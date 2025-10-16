Sonic Rumble wird endlich im November veröffentlicht

HQ

Die Saga von Sonic Rumble scheint endlich zu einem Ende zu kommen. Das mobile Arcade-Royale-Spiel befindet sich schon seit geraumer Zeit in der Entwicklung und hatte mehrere frühere Veröffentlichungstermine, auf die jeweils Verzögerungen folgten. Jetzt, da wir uns dem Ende des Jahres 2025 nähern, hat Sega die Veröffentlichungspläne für den Titel erneut bestätigt.

Wir wurden darüber informiert, dass Sonic Rumble endlich schon im November für iOS- und Android -Geräte verfügbar sein wird. Wir haben noch kein festes Datum, aber es gibt einen neuen Trailer, den ihr unten sehen könnt, sowie einen neuen Blog-Post, der zusätzliche Informationen enthält.

Zu diesem Punkt wird uns gesagt: "In den letzten Monaten hat sich Sonic Rumble stark weiterentwickelt, wobei jede einzelne Änderung darauf abzielt, Ihr Erlebnis zu verbessern. Diese zusätzliche Entwicklungszeit ermöglichte es uns, mehrere, spielerorientierte Updates zu veröffentlichen, die das Kernspiel von Grund auf verfeinerten. Das Ziel? Ein super flüssiges, intensives und unglaublich lustiges Spiel von Anfang an."

Diese endgültige Version des Spiels sollte einen dynamischeren Kern, ein optimiertes Onboarding und sogar einen verbesserten Fortschritt haben. Das ist zwar an sich schon aufregend, aber es wird uns auch gesagt, dass "noch viel mehr kommen wird!"

Freuen Sie sich auf Sonic Rumble ?