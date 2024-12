Sonic Racing: Crossworlds wird von einem "Sega Elite Racing Game Team" entwickelt

Eine der großen Überraschungen bei den diesjährigen The Game Awards war Segas Ankündigung des Mario Kart Herausforderers Sonic Racing: Crossworlds. Es wurde mit einem sehr kurzen und ziemlich bedeutungslosen Trailer präsentiert, der nicht viel aussagte, aber jetzt scheint Sega bereit zu sein, uns mehr zu erzählen.

Wir wissen bereits, dass Sumo Digital nicht für die Entwicklung verantwortlich ist, obwohl sie die Vorgänger (zuletzt Team Sonic Racing aus dem Jahr 2019) hergestellt haben. Nun bestätigt Sega via Social Media, dass sie selbst mit einem "Sega Elite Racing Game Team" für die Entwicklung verantwortlich sind.

Was das konkret bedeutet, wissen wir noch nicht. Sega-Insider Jasonvsfreddyvs schreibt jedoch auf Reddit, dass "wenn das Spiel in Japan von einem Elite-Sega-Rennspielteam entwickelt wird, es höchstwahrscheinlich ehemalige Mitglieder von Sega AM2 (Out Run, Daytona USA) und Sega AM3 (Sega Rally, Crazy Taxi) sein werden".

Wenn das wahr ist, wäre das sicherlich eine sehr gute Nachricht und wir freuen uns darauf, mehr zu hören.

Danke My Nintendo News