Sonic Racing: Crossworlds wird keine Gegenstände enthalten, die nicht fair und unterhaltsam sind

HQ

Wenn Sie irgendein Mario Kart gespielt haben, kennen Sie das schreckliche Gefühl, phänomenal gefahren zu sein, auf dem ersten Platz zu stehen und dann das schreckliche Geräusch einer sich nähernden blauen Panzer zu hören. Boom. Und schon hat dich der Pulk eingeholt und du musst dich am Ende des Rudels abmühen, sowohl von hinten als auch von vorne angegriffen.

Das ist unbestreitbar ein Teil des Reizes von Mario Kart, aber manchmal auch unnötig unfair. Und das ist etwas, was Sega mit Sonic Racing: Crossworlds vermeiden möchte. In einem Interview mit GamesRadar erklärt der Chef und Produzent von Sonic Team, Takashi Iizuka, dass sie stattdessen mit dem Rennen begonnen haben, damit das Spiel ohne Gegenstände für sich allein stehen kann:

"Sie wollten sicherstellen, dass das Rennen selbst ohne Gegenstände fair ist und Spaß macht. Das Entwicklerteam hat die Dinge wirklich auf die Grundebene heruntergebracht und wollte diese unterhaltsame, kompetitive Rennmechanik haben."

Erst als das fertig war, begann das Team, Gegenstände hinzuzufügen und "viele Spieltests" durchzuführen. Aber es scheint viel weggefallen zu sein, denn die Balance ist wichtig und Iizuka erklärt, dass "alles, was für die Spieler sehr stressig war, alles, was es den Leuten immer ermöglichte, von hinten zurückzukommen und die ganze Zeit zu gewinnen, aus dem Konzept entfernt werden musste."

Kurz gesagt, es scheint, dass wir in Bezug auf Kugelwilli und blaue Panzer nicht viel erwarten sollten. Die Idee ist, dass der Fahrer, der am besten gefahren ist, in der Regel als Erster ins Ziel kommt, und wenn man überholen will, geht es darum, zu üben, anstatt sich auf Items zu verlassen.