Sonic Racing: Crossworlds wird jeden Monat eine neue Fahrt und ein neues Kart haben

Heute ist es genau eine Woche bis zur Premiere von Sonic Racing: Crossworlds und gibt allen, die eine andere Konsole als die Switch 2 besitzen, die Möglichkeit, wirklich aufwendige Maskottchen-Rennen zu genießen. Und es scheint, dass die Veröffentlichung nur der Anfang eines wirklich ehrgeizigen Support-Plans ist.

In einem Famitsu-Interview (via Ryokutya2089) mit Regisseur Ken Kobayakawa und Produzent Ryuichi Taki wurde erklärt, dass wir uns jeden Monat sowohl auf einen neuen Charakter als auch auf ein neues Kart freuen können - ohne zusätzliche Kosten. Wir wissen bereits, dass Sega sich nicht auf das Sonic-Universum beschränken wird, aber es gibt bereits Gäste wie Hatsune Miku, Ichiban Kasuga und Joker, die von Sega selbst kommen, sowie externe Auftritte von SpongeBob Schwammkopf (und Freunden).

Auch hier werden sie nicht aufhören, denn es sind auch verschiedene Veranstaltungen und andere unangekündigte Ereignisse geplant. Alles in allem klingt es so, als ob sich Autofahrer, die hungrig nach Kartsport sind, auf viel freuen können.