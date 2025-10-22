Sonic Racing: Crossworlds wird in Zukunft Unterstützung erhalten, wenn "genug Leute kommen und es spielen"

HQ

Noch bevor Sonic Racing: Crossworlds veröffentlicht wurde, sagte das Sonic Team, dass sie ein Jahr Support mit neuen kostenlosen Charakteren (hauptsächlich von Segas eigenen Marken) und Premium-Gastcharakteren, die Geld kosten, geplant hatten. Einige davon beinhalten auch neue Fahrzeuge und Strecken. Aber was passiert dann nach dem ersten Jahr? Endet der Support?

Glücklicherweise scheint dies nicht der Fall zu sein. Solange die Leute Sonic Racing: Crossworlds spielen, ist Sonic Team bereit, es weiterhin mit neuen Inhalten zu unterstützen. In einem Interview mit Polygon sagt Sonic Team-Chef und Game Producer Takashi Iizuka:

"Wenn genug Leute kommen und es spielen, gibt es Gespräche über das Spiel. Wir haben ein Jahr DLC, wir könnten Jahr zwei machen, wir könnten Jahr drei DLC machen. Sagen Sie uns, was Sie wollen!

Das sind die Dinge, die wir tun können, weil es ein Online-Spiel ist. Wir könnten neue Gadgets hinzufügen, wir könnten das Spiel anders ausbalancieren."

Und damit können wir nur hoffen, dass es weiterhin so gut läuft wie bisher, denn dann wird sich das Spiel noch lange weiter ausdehnen.