Sonic Racing: Crossworlds Vorschau: Sega hat einen wettbewerbsfähigen Kartsport mit viel Versprechen für die Zukunft

Wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, dass die Kombination eines neuen Sonic-Titels mit einem Mario-Titel einen ziemlich klaren Gewinner in Nintendos schnurrbärtigem Klempner haben würde, aber im Jahr 2025 sind die Karten ganz anders. Mario Kart World erobert, aber es schafft es immer noch nicht, so viel Liebe zu gewinnen wie sein Vorgänger, und in der Zwischenzeit stellen sich andere Rennfahrer mit gut differenzierten und originellen Vorschlägen in die Startaufstellung, um andere Kart-Nischen zu bedienen. Aber Sega hat, wie wir alle wissen, die schnellste Engine, und Takashi Iizuka und sein Team arbeiten schon seit einiger Zeit an einem spaßigen und schnellen Sonic Racing: Crossworlds, und ich denke, es wird ein enger Wettbewerb.

Ich sage das in voller Kenntnis der Fakten, nachdem ich gerade eine halbe Stunde Zeit hatte, um das nächste Rennspiel von Sonic und Freunden auszuprobieren. Es war genug Zeit, um die Fahrerliste und die Anzahl der Pokale für Grand-Prix-Rennen zu erkunden und sogar einen davon zu gewinnen.

Das Spiel ist eine spirituelle Fortsetzung von Team Sonic Racing, obwohl es hier eine viel größere Vielfalt an Fahrern, Strecken und Rennelementen gibt. Das Kart- und Renngenre ist nicht gerade meine Stärke, aber die meisten meiner Multiplayer-Erfahrungen sind mit dieser Art von Spielen verbunden. Für mich war es daher wichtiger, das Gefühl zu haben, dass Sonic Racing: Crossworlds Spaß gemacht hat, als eine technische Herausforderung, und da beginne ich zu sehen, dass der Motor des Autos in der ersten Kurve anfängt, zu fahren.

Spielen Sie zunächst mit wem Sie wollen. Sonic Racing: Crossworlds enthält 23 Charaktere (von denen viele durch die Teilnahme an den verschiedenen Spielmodi freigeschaltet werden können) aus der Sonic-Franchise und eine Vielzahl anderer Sega-Charaktere, die entweder als freischaltbare oder kostenlose Upgrades beitreten werden. Wie mir Takashi Iizuka in einem Interview nach dem Spiel erzählte, ist es das Ziel, euch die Möglichkeit zu geben, das Spiel mit eurem kostenlosen Videospielcharakter zu erkunden, auch wenn er oder sie nicht unbedingt Teil von Sega selbst ist.

Sobald du deinen Fahrer ausgewählt hast (ich habe als Amy Rose gespielt, die ich seit Sonic Superstars liebe), hat das keinen wirklichen Einfluss auf deine Gewinnchancen, aber die Wahl des Fahrzeugtyps schon. Es gibt eine Vielzahl von ihnen, die auf unterschiedlichen Funktionalitäten wie Geschwindigkeit, Handling, Beschleunigung, Kraft und Ausdauer basieren, und dann können Sie wiederum ein Gadget auswählen, bevor Sie in das Rennen einsteigen, das Ihnen einen kleinen passiven Vorteil verschafft, wie z. B. besseres Driften oder mehr Ringe oder schnellere Tricks in der Luft. Es gibt über 70 verschiedene Gadgets, so dass es viel Spielraum gibt, Ihr Fahrzeug individuell zu gestalten. Es hängt also alles von deinem Spielstil ab, ob du aggressiver oder präziser in den Kurven bist, also habe ich mich für eine ausgewogene Kombination entschieden, die das Driften begünstigt, eines der Hauptmerkmale des Spiels, und ich habe es richtig gemacht.

Im Rennen fühlt sich das Spiel phänomenal an, mit einem frenetischen, aber gleichzeitig geordneten Gameplay. Um alle Möglichkeiten zu nutzen, die die Strecke zu bieten hat (Sonic Team bestätigte auch, dass es viele geheime Pfade zu entdecken geben wird, um bessere Zeiten zu fahren), können die Rennfahrer Ringe sammeln, die einen kleinen Geschwindigkeitsschub verleihen, während sie um Kurven driften oder bei jedem Sprung Stunts in der Luft ausführen. In Grand Prix wird ein KI-Rennfahrer als dein Rivale ausgewählt, und der Wettbewerb wird sich zwischen diesem Charakter und dir selbst drehen. Die KI wird ihm wohlgesonnen sein, und er wird sein Bestes geben, damit du Plätze in der Rangliste verlierst. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, den Einzelspieler aufzupeppen, was im aktuellen Kartsport fehlt. Ja, das alles mag mir aus anderen Titeln bekannt vorkommen, aber hier hat man das Gefühl, dass es wirklich Spaß macht, sowie eine lockerere Steuerung.

Auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad reagierte die KI der anderen Fahrer sogar gut auf meinen Unfug und den Einsatz von In-Race-Objekten, wie Boosts oder Angriffsobjekten, um sie aus dem Rennen zu werfen. An einem bestimmten Punkt in der zweiten Runde jeder Strecke betrittst du eine dieser zusätzlichen Welten, in der sich die Szenerie komplett ändert und dich zu paradiesischen Stränden, ausbrechenden Vulkanen, dem Rücken eines brennenden Drachen führen kann... Sonics punkige Verrücktheit ist jenseits der lustigen Charaktere und Gegenstände im Rennen präsent.

Sonic Racing: Crossworlds erfindet nicht wirklich etwas Neues, aber es hat die richtigen Teile, um ein Auto zusammenzustellen, mit dem man in der heutigen Kart-Szene rechnen muss. Sein Hauptvorteil für die Zukunft ist, dass das Basisspiel mit einer Menge sofort einsatzbereiter Inhalte, einer Menge Treibern und plattformübergreifendem Crossplay sowie einem umfangreichen (kostenlosen, aber auch kostenpflichtigen) Content-Plan für die Zeit nach der Veröffentlichung ausgestattet sein wird. Natürlich befindet sich die IP in einem ihrer besten Momente in der Geschichte, daher bin ich mir sicher, dass es keinen Mangel an Piloten für die vielen angebotenen Multiplayer-Spielmodi (lokal oder online) gibt. Ich freue mich sehr darauf, all die Möglichkeiten zu erkunden, die es zu bieten hat, wenn es in einem Monat erscheint.