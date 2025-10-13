Sonic Racing: Crossworlds verwendet "die volle Leistungsfähigkeit von Switch 2"

HQ

In der letzten Woche haben die Leute Sonic Racing: Crossworlds gespielt und online gegeneinander angetreten, mit den zusätzlichen Charakteren, die für das Spiel veröffentlicht wurden. Das gilt für Gamer auf PC, PlayStation, Switch und Xbox... mit einer kleinen Ausnahme.

Diejenigen, die das Spiel auf der Switch genießen, müssen sich mit der Version für die Originalkonsole begnügen. Für Switch 2 wurde es noch nicht veröffentlicht. Nun erklärt Sonic Team Chef Takashi Iizuka in einem Interview mit Traxion, warum. Er sagt, dass die Konsole einfach zu spät veröffentlicht wurde und dass sie keine Zeit hatten, die Hardware voll auszuschöpfen:

"Wir wollten die Switch 2-Version zur gleichen Zeit [wie andere Plattformen] veröffentlichen. Aber da das Veröffentlichungsdatum der Konsole später war, wollten wir sicherstellen, dass wir ein Spiel anbieten können, das die neue Konsole optimiert."

Nichtsdestotrotz kannst du auf jeden Fall die Switch 1-Version spielen, da es sich so ziemlich um das gleiche Spiel handelt, und er erklärt, dass "wenn man sich die Inhalte ansieht, die bereitgestellt werden, gibt es keinen Unterschied zwischen den Spielen Switch 1 und Switch 2."

Wir wissen nicht, wann Sonic Racing: Crossworlds tatsächlich für Switch 2 veröffentlicht wird, aber wir stellen fest, dass Iizuka verspricht, "die volle Leistungsfähigkeit von Switch 2" zu nutzen. Es scheint also, dass das zusätzliche Warten nicht umsonst sein wird.