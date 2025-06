Sonic Racing: Crossworlds schöpft Erfahrungen von den Schöpfern von Initial D

HQ

Wenn wir die Tatsache außer Acht lassen, dass es für Sega sehr unglücklich ist, Sonic Racing: Crossworlds fast gleichzeitig mit Mario Kart World zu veröffentlichen, sieht das Spiel eigentlich sehr gut aus. Darüber hinaus fehlen Marios Kart-Eskapaden auf PC, PlayStation und Xbox, wo es wahrscheinlich viele gibt, die sich auf Maskottchen-Rennen freuen.

Abgesehen von der attraktiven Grafik, den kostenlosen DLC-Charakteren, einem unterhaltsamen Konzept und Crossplay ist die große Frage, ob es Spaß macht, es zu spielen. Frühere Teile der Sonic Racing-Serie wurden von Sumo Digital entwickelt, aber jetzt hat das Sonic Team die Verantwortung für die Entwicklung übernommen – aber verfügen sie auch über das erforderliche Rennsport-Know-how?

Glücklicherweise scheinen sie selbst so zu denken. In einem Interview mit 4Gamer (via My Nintendo News) verraten Produzent Taki Ryuichi und Creative Director Kohayakawa Masaru, dass es eine Menge Erfahrung gibt, auf die man zurückgreifen kann:

"Es war einzig und allein dem Entwicklerteam von Initial D zu verdanken, dass wir in Sonic Racing das Gameplay umsetzen konnten, an dem sie jahrelang gefeilt hatten - und es war ihnen zu verdanken, dass wir mit der Entwicklung des Spiels fortfahren konnten."

Initial D ist eine Reihe von Rennspielen im Arcade-Stil, die auf dem gleichnamigen Manga/Anime basieren und hauptsächlich in japanischen Spielhallen gespielt werden können. Das erste Spiel wurde 2002 veröffentlicht, das letzte erst 2021 (insgesamt 13 Titel), und seine Popularität zeigt zweifellos, dass es viele Fans hat.

Sonic Racing: Crossworlds wird am 25. September für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht, und dann werden wir sehen, ob Sonic Team einen würdigen Herausforderer für Mario Kart World geliefert hat.