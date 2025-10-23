Sonic Racing: Crossworlds ist offiziell ein Millionenseller

HQ

Als Sega kurz davor stand, den 2D-Plattformer Sonic Superstars zu veröffentlichen, kündigte Nintendo an, dass sie ihren 2D-Plattformer Super Mario Bros. Wonder fast gleichzeitig veröffentlichen würden. Und als Sega ankündigte, dass sie Sonic Racing: Crossworlds veröffentlichen würden, war Nintendo wieder da und sagte, dass sie Mario Kart World kurz vorher veröffentlichen würden.

Aber... Natürlich sind es nicht nur Nintendo-Fans, die hungrig nach Kart-Rennen sind, und vielleicht hat Marios neuestes Rennabenteuer das Interesse an dem Genre sogar gesteigert? Nachdem Sega seit seiner Einführung sehr gute Spielerzahlen auf Steam hatte, hat Sega nun bekannt gegeben, dass Sonic Racing: Crossworlds in weniger als einem Monat offiziell ein Millionenseller ist.

Sie teilen auch andere Daten, die zeigen, dass wir Spieler seit dem Debüt 74,5 Millionen Rennen gefahren sind, eine Zahl, die darauf hindeutet, dass die Millionen Spieler, die den Titel gekauft haben, ziemlich fleißig gespielt haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sonic Racing: Crossworlds heute einen neuen kostenlosen Fahrer begrüßt hat, nämlich Persona 5 Held Joker, und in diesem Zusammenhang beginnt heute The Joker Festival (das bis Sonntag läuft) für diejenigen, die ein wenig konkurrieren möchten.