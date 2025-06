Sonic Racing: Crossworlds hat über 500 Interaktionen zwischen den Treibern

HQ

Eine Sache, die Kampffans immer zu schätzen wissen, ist, wenn die Kämpfer einzigartige Interaktionen miteinander haben, die sich auf Rivalität, gemeinsame Geschichte und dergleichen beziehen. In Sonic Racing: Crossworlds können wir uns auf etwas Ähnliches freuen, da die Rennfahrer über 500 Interaktionen untereinander haben.

Einige Interaktionen werden zwischen Charakteren stattfinden, die sich noch nie zuvor getroffen haben, was ein gutes Zeichen für neue Rivalitäten ist. Diese Interaktionen sind jedoch auf die regulären Kämpfer beschränkt, sodass DLC-Charaktere nicht teilnehmen werden. Wir werden also nicht hören, wie Ichiban Kasuga in der Like a Dragon -Serie Hatsune Miku beleidigt, oder uns die Klatschworte des Persona -Protagonisten Joker oder irgendetwas Ähnliches anhören.

Sonic Racing: Crossworlds erscheint am 25. September für PC, PlayStation, Switch und Xbox.