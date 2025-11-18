Sonic Racing: Crossworlds hat demnächst eine versteckte Zusammenarbeit geplant

HQ

Wir wissen bereits von mehreren Kollaborationen, die nach Sonic Racing: Crossworlds kommen, darunter Mega Man, Pac-Man und Teenage Mutant Ninja Turtles. Doch es gibt noch mehr in Planung, wie Sega nun in einem kryptischen Social-Media-Post enthüllt hat.

Diesmal scheint es jedoch nicht um eine bestimmte Figur zu gehen, sondern vielmehr um die Modemarke Hidden. In einem neuen Trailer, den Sie unten ansehen können, sehen wir Sonic Rennen auf Roulette Road und neue Hidden -Aufkleber präsentieren, sowie klar angedeutet, dass wir eine neue Strecke basierend auf Las Vegas bekommen werden.

Hidden hat selbst eine Seite mit einem Countdown-Timer gestartet, die enthüllt, dass die Zusammenarbeit in etwas mehr als drei Tagen vorgestellt wird, wenn wir sehen können, was sie gemeinsam mit Sega ausgearbeitet haben.