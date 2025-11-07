Sonic Racing: Crossworlds erscheint Anfang Dezember für Switch 2

HQ

Nachdem Switch 2-Besitzer bei der Veröffentlichung von Mario Kart World im Juni die Chance hatten, in einem auffälligen Spiel mit Mario Kart World Kart-Rennen zu fahren, war es dann am 25. September an der Zeit, dass diejenigen mit PCs, PlayStations, originalen Switches und Xboxen dasselbe taten, als Sonic Racing: Crossworlds Premiere feierte.

Aus irgendeinem Grund war das Spiel jedoch nicht gleichzeitig für Switch 2 fertig, und Sonic Team hat nur gesagt, dass diese Ausgabe später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Und das wird anscheinend auch gelingen, aber nicht mit viel Spielraum in Wochen. Am Donnerstagabend wurde bestätigt, dass Sonic Racing: Crossworld am 4. Dezember digital für Switch 2 (ebenfalls physisch Anfang 2026) veröffentlicht wird.

Die Entwickler haben zuvor versprochen, dass dies eine schöne Veröffentlichung sein wird, und im Gegensatz zu mehreren anderen japanischen Unternehmen bietet Sega ein Upgrade-Paket mit einem Rabatt von 50% für diejenigen an, die die Switch-Version gekauft haben. Dieses Angebot ist bis zum 10. Dezember gültig. Bis zum 17. Dezember legt Sega auch das Werehog-Paket ohne zusätzliche Kosten in der Switch 2-Edition bei, um den Deal noch mehr zu versüßen.

Schauen Sie sich den Trailer für diese Ausgabe unten an. Werden Sie das Spiel für Switch 2 bekommen? Wir möchten euch auch daran erinnern, dass Ichiban Kasuga (Like a Dragon: Infinite Wealth) diese Woche als kostenloser Fahrer ins Spiel gekommen ist, komplett mit seinem eigenen Kart, für diejenigen unter euch, die in echter Yakuza-Manier antreten wollen.