Sonic Racing: Crossworlds bietet "Rennen über Land, Meer, Luft, Raum und Zeit"

Eine Überraschung, die bei den Game Awards nicht ganz die Aufmerksamkeit erhielt, die sie verdient hätte, war Sonic Racing: Crossworlds. Der Grund, warum es in dem Durcheinander unterging, war natürlich, dass es so viele andere aufregende Dinge zu sehen gab - aber auch, dass es einen der kürzesten und unaufregendsten Ankündigungstrailer gab, die wir seit langem gesehen haben.

Wie auch immer, Segas Mario Kart-Herausforderer kommt zurück, und jetzt hat der X-Account Sonic Stadium einige neue Informationen auf der Sega Asia-Website gefunden. Dank dessen wissen wir nun, dass wir uns unter anderem darauf freuen können, "durch die Dimensionen zu driften", während wir "über Land, Meer, Luft, Raum und Zeit rasen".

Kurz gesagt klingt es so, als hätte Sega die Tür zu einem Metaverse geöffnet, was bedeuten sollte, dass es überhaupt keine Einschränkungen bei der Gestaltung der Rennstrecke gibt, welche Charaktere einbezogen werden können (warum nicht derselbe Charakter aus verschiedenen Universen und Epochen?) und so weiter.

Wir wissen nicht, wann wir mehr sehen werden, aber wie klingt das für Sie?