Sonic Racing: Crossworlds bekommt morgen Besuch von Joker

Viele waren etwas skeptisch, ob Sonic Racing: Crossworlds nur wenige Monate nach Mario Kart World erscheinen wird, was definitiv ein Spiel ist, das in diesem Genre eine ernsthafte Konkurrenz bietet. Aber... nur für Switch 2.

Für alle anderen, die sich für Kart-Rennen interessieren (einschließlich derjenigen mit der ursprünglichen Switch), ist Sonic Racing: Crossworlds der richtige Weg, wenn Sie etwas Neues spielen möchten. Und da es auch gute Kritiken erhalten hat, scheint es einen fliegenden Start hingelegt zu haben. Nachdem es bereits um zwei herunterladbare Treiber erweitert wurde - den kostenlosen Charakter Hatsune Miku und die kostenpflichtigen Charaktere Alex, Steve und Creeper aus Minecraft - ist es nun Zeit für eine weitere Ergänzung.

Diesmal ist es der Persona 5-Held Joker, der zusammen mit seinem Auto Arsène Wing am Mittwoch dieser Woche zum Download zur Verfügung stehen wird. Und am Donnerstag beginnt eine Veranstaltung zu seinen Ehren namens The Joker Festival, die bis Sonntag läuft.

Hoffentlich können wir am Mittwoch einen Trailer anbieten, aber im Moment müssen wir uns mit dem ersten Bild unten begnügen.