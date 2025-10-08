Sonic Racing: Crossworlds bekommt heute Besuch von Minecraft

HQ

Es scheint, dass Sonic Racing: Crossworlds nach seiner Premiere vor fast zwei Wochen einen guten Start hingelegt hat, und wir wissen, dass Sonic Team und Sega einen sehr ehrgeizigen und langfristigen Plan haben, um sicherzustellen, dass der Titel frisch und ansprechend bleibt.

Dazu gehört eine Reihe von DLCs, sowohl kostenlose als auch Premium-DLCs, und heute ist der Tag für letzteres. Die Minecraft-Charaktere Alex, Steve und Creeper haben einen Auftritt und können separat erworben werden, sind aber auch im Season Pass und in der Digital Deluxe Edition enthalten.

Abschließend möchten wir euch daran erinnern, dass das Minecraft Festival Event morgen, am 10. Oktober (1 Uhr BST / 2 Uhr MESZ), beginnt und bis zum 13. Oktober (12:59 Uhr BST / 1:59 Uhr MESZ) läuft. Nutze die Gelegenheit, dich zu messen und zu sehen, wie deine Rennfähigkeiten im Vergleich zur Konkurrenz abschneiden.