Sonic Racing: Crossworlds bekommt einen erfahrenen Puyo-Fahrer

HQ

Es waren wirklich großartige Monate für Sonic Racing: Crossworlds -Spieler, denn fast genau vor genau zwei Monaten haben sowohl Mega Man als auch Proto Man ihr Debüt im Spiel gefeiert, komplett mit einem neuen Auto und einer Dr. Wily-Strecke. Im April folgten ihnen sowohl ein Angry Bird als auch der Yakuza/Like a Dragon Schläger Goro Majima.

Und jetzt, als Krönung, haben wir noch eine weitere neue Ergänzung: Arle. Der Name ist vielleicht nicht ganz vertraut, aber sie ist die Hauptfigur in Segas Puzzle-Serie Puyo Puyo (die übrigens gestern 35 Jahre alt wurde und auf unerwartete Weise gefeiert wurde), und sie bringt auch ihr eigenes Auto namens Twinkle Bayoen mit, zusammen mit neuer Musik. Genau wie der wütende Vogel Red und Goro Majima ist sie komplett kostenlos herunterzuladen.

In diesem Zusammenhang beginnt heute auch ein Puyo Puyo Festival und läuft bis zum 31. Mai, also verpassen Sie es nicht. Da Puyo Puyo gerade sein 35-jähriges Jubiläum gefeiert hat, können wir uns auch auf zwei Bonusaufkleber für unsere Autos freuen.