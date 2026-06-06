Sonic Racing: Crossworlds bekommt Besuch von Godzilla und Evangelion

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Sonic wird dieses Jahr 35 und trat natürlich beim Summer Game Fest auf. Nicht mit einem neuen Spiel (zum Zeitpunkt dieses Schreibens), sondern um neue Gastcharaktere für Sonic Racing: Crossworlds ' kommende Staffel einzuführen. Neben der zuvor angekündigten Ankunft der The Last Airbender-Crew und der Teenage Mutant Ninja Turtles wurden zwei spektakuläre neue Gastcharaktere bestätigt.

Einer ist Godzilla, der offenbar in naher Zukunft auftauchen wird, und der andere ist Neon Genesis Evangelion (wo wir unter anderem Ayanami Rei am Steuer zu sehen haben). Wir haben keine konkreten Termine bekommen, aber die Kollaborationen scheinen auch neue Tracks zu beinhalten. Sieh dir unten den Trailer an.