Sonic Racing: Crossworlds hat satte 98 % "äußerst positive" Steam-Bewertungen

HQ

Morgen, am 25. September, ist das offizielle Veröffentlichungsdatum für Sonic Racing: Crossworlds, und wie ihr wisst, haben wir ihm bereits eine Punktzahl gegeben. Aber diejenigen, die die Premium-Version des Spiels vorbestellt haben, spielen es bereits, und dank dessen gibt es einige Eindrücke, die man auf Steam hinterlassen kann.

My Nintendo News stellt fest, dass es zum Zeitpunkt des Schreibens 1456 Nutzerbewertungen des Spiels gibt, und ausnahmsweise scheinen sich die Spieler tatsächlich einig zu sein. Erstaunliche 98 % gefallen ihm, was ein "äußerst positives" Urteil bedeutet.

Es gibt also allen Grund zu der Annahme, dass Sega sich auf einen fliegenden Start morgen freuen kann, wenn es für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series S/X erscheint. Eine Version für Switch 2 befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, aber es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt.

Wenn ihr Sonic Racing: Crossworlds spielen wollt, vergesst nicht, eure kostenlosen kosmetischen Inhalte zu beanspruchen, und wie wir gestern berichtet haben, wurde ein DLC-Charakter veröffentlicht, bevor das Spiel überhaupt offiziell veröffentlicht wurde.