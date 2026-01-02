Sonic-R-Musikdateien entdeckt in Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Es scheint, dass es Pläne gab – oder vielleicht immer noch gibt –, Musik aus Sonic s erstem Rennspiel in Sonic Racing: Crossworlds einzubauen. Wir sprechen hier von Sonic R, das 1997 exklusiv für die Sega Saturn veröffentlicht wurde. Es galt als technischer Meilenstein, der Mario Kart 64 in vielerlei Hinsicht herausforderte, aber spielerisch etwas unausgeglichen war.

Dataminer haben Musikdateien gefunden, deren Namen eindeutig mit Sonic R in Sonic Racing: Crossworlds verknüpft sind. Diese verschwanden jedoch mit Update 1.2.2, und es ist nun unklar, ob es ein Fehler war, Sega einfach seine Meinung geändert hat oder ob sie zu früh hinzugefügt wurden. Da Sonic the Hedgehog (sowohl das Spiel als auch der Charakter) 2026 35 Jahre alt werden, könnte dies eine Überraschung sein, die Sonic Team und Sega bereithalten, um den Igel zu feiern. Natürlich ist das reine Spekulation unserseits.

Einer der Songs auf der Liste ist der Hit Super Sonic Racing, der zu einer Art Kultklassiker geworden ist. Während Sie darauf warten, dass es (vielleicht/vielleicht nicht) in Sonic Racing: Crossworlds erscheint, können Sie es unter anderem auf Spotify und YouTube (unten) genießen.

