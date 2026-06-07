Sonic Pico Park bietet rasante Koop-Action mit 8-Bit-Grafik

Sonic trat während des Summer Game Fest für eine kurze Ankündigung auf, die neue Gastauftritte in Sonic Racing: Crossworlds bestätigte. Es stellte sich heraus, dass sowohl Godzilla als auch Neon Genesis Evangelion in die Serie kommen, aber das Video enthielt tatsächlich zwei Ankündigungen.

Nach dem Kart-Rennabschnitt bekamen wir ein paar kurze Sekunden von einem koop-orientierten Spiel namens Sonic Pico Park zu sehen, das als lizenziertes Indie-Spiel basierend auf Pico Park beschrieben wird – komplett mit einem Sonic-Thema:

"Sonic Pico Park ist ein neues, von Sonic lizenziertes Spiel, inspiriert vom erfolgreichen Indie-Spiel Pico Park, mit seiner charakteristischen, rätselbasierten Koop-Action – alles mit einem Sonic-Twist! Fans können ikonische Sonic-Charaktere, Level und besondere Spielmomente erwarten, mit reichlich Chaos! Weitere Details zu Sonic Pico Park werden bald bekannt gegeben."

Und... Leider ist das alles, was wir wissen. Sehen Sie sich unten eine kurze Präsentation im Trailer an.