Sonic kündigt offizielle Zusammenarbeit mit Timberlands an

Sonic tauscht seine ikonischen roten Sneaker gegen ein paar neue Kicks in einer neuen Kollaboration ein. Eine neue Kollaboration von Sonic x Timberland wurde angekündigt, bei der Sonic in einem neuen Artwork in einem Paar der ikonischen Stiefel der Marke zu sehen ist.

Das Artwork wird in T-Shirts zu sehen sein, und ihr könnt Sondereditionen von Timberland-Stiefeln mit Sonic-Motiven kaufen, wenn die Kollaboration am 9. August live geht. Käufer erhalten auch eine Neuheit, wenn sie entweder die Stiefel oder ein Hemd kaufen.

Unglücklicherweise für diejenigen von uns, die nicht in Tokio sind, ist die Zusammenarbeit exklusiv für den Timberland Shibuya PARCO Store, was bedeutet, dass Timbs der Marke Sonic für die meisten von uns nicht auf dem Plan stehen, es sei denn, man möchte erpresserische Summen für sie ausgeben.