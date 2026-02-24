Sonic kämpft gegen Godzilla in einem neuen Comic-Crossover

HQ

Sonic war im Laufe der Jahre an unzähligen Crossovers beteiligt. Kürzlich lernte er DC-Superhelden kennen, und davor erlebte er Abenteuer mit Künstlern wie Mega Man, Sabrina the Teenage Witch und den Teenage Mutant Ninja Turtles. Und... Jetzt ist es Zeit für ein weiteres Crossover.

Diesmal scheint eine Zusammenarbeit jedoch unwahrscheinlich, da IGN enthüllt, dass Segas speedbegeisterter Igel in einer neuen IDW-Comicreihe gegen Godzilla kämpfen wird. Godzilla Rivals-Schöpfer Nick Marino steht ebenfalls hinter dieser Geschichte, die von Jack Lawrence illustriert und von Reggie Graham koloriert wird. Unter anderem können wir lesen:

"IDW brainstormt ständig neue potenzielle Crossovers, und wir waren immer besonders begeistert von der Möglichkeit, diese beiden ikonischen Lizenzen zusammenzubringen. Gerade dieses Crossover ist auch eines, wonach Fans uns seit Jahren laut und deutlich fragen, daher steht es ganz oben auf der Liste, die wir umsetzen wollen. Wer möchte nicht den Blauen Blitz gegen den König der Monster sehen? Diese Idee stand tatsächlich schon sehr lange auf dem Radar des IDW-Teams, aber erst im letzten Jahr oder so fügten sich alle Puzzleteile zusammen und wir konnten daran arbeiten! Wir haben das Glück, ein so großartiges kreatives Team zu haben, das diese Geschichte zum Leben erweckt, und natürlich wäre dieses Crossover ohne enorme Unterstützung von Sega und Toho nicht möglich gewesen!"

Marino sagt außerdem, dass ein Großteil der Inspiration vom Dreamcast-Klassiker Sonic Adventure stammt, der eine Hub-Welt in einer Großstadt hatte:

"Sonic Adventure wurde irgendwann im zweiten Entwicklungsjahr eine große Inspiration für dieses Projekt (es war eine lange Reise!). Wenn man es mit riesigen Monstern zu tun hat, muss man in größerem Maßstab denken, und Station Square bot uns eine unglaubliche Leinwand, die wir mit Zerstörung und Chaos überstreuen konnten. Meine Mitarbeiter, Jack Lawrence und Reggie Graham, haben sich der Herausforderung gestellt und diese besondere Stadt mit atemberaubenden Details dargestellt."

Die erste Ausgabe erscheint diesen Sommer an einem noch zu feststehenden Termin, und das Cover könnt ihr euch unten ansehen.