Sonic Frontiers zeigt großes Potenzial, fühlt sich aber immer noch wie ein Chaos Emerald im Rough an

Das letzte Jahrzehnt oder so war eine holprige Fahrt für Sonic, also ist es vielleicht passend, dass die kommende Sonic Frontiers mit der ikonischen Igel-Bruchlandung auf einer großen mysteriösen Insel beginnt. Glücklicherweise verliefen meine eigenen Reisen viel reibungsloser, aber ich konnte nicht anders, als mich ein bisschen wie der Charakter selbst zu fühlen, verwirrt und etwas fehl am Platz, als ich am Kona Airport in Hawaii für die letzte praktische Sitzung mit dem Spiel vor der endgültigen Veröffentlichung landete.

Während Sie sicherlich auf thematische Verbindungen (sowohl das Spiel als auch die Vorschausitzung selbst finden auf isolierten Inseln statt) oder historische (Sega wurde 1940 in Honolulu gegründet) hinweisen können, zeigt die Tatsache, dass Sega eine Vielzahl von Journalisten aus Europa, Japan und Amerika in das tropische Paradies eingeladen hat, vor allem eines. Sega setzt - hart - darauf, dass dieses Spiel ein Erfolg wird.

Nachdem ich nun drei der vier "offenen Zonen" der Spiele in einer sechsstündigen Sitzung ausprobiert habe, sollte ich zumindest eine qualifizierte Vermutung abgeben können, ob dies tatsächlich der Fall sein wird. Aber um ehrlich zu sein, bin ich noch unentschlossen. Sonic Frontiers entzieht sich mir immer wieder und liefert manchmal exzellentes, schnelles Gameplay und atemberaubende Präsentation, während es sich manchmal etwas träge und generisch anfühlt. Zumindest ist es ein seltsames Biest, und ich respektiere Sega und Sonic Team dafür, dass sie etwas völlig anderes mit dem Charakter gemacht haben, anstatt sich niederzulassen, weil sie wissen, dass er über 30 und ein großer Hollywood-Star ist.

Kronos-Insel

Wie Sie vielleicht in der vorherigen Berichterstattung gesehen haben, beginnt Sonic Frontiers auf einer regnerischen, einsamen Insel mit einem düsteren Klavier, das eine passende atmosphärische Kulisse bietet. Es wurde viel über die Inspiration von Breath of the Wild gesagt, aber zumindest für mich fühlt sich das viel trostloser und uneinladender an, mit wenigen Anzeichen einer aktuellen oder ehemaligen Besiedlung.

Wie passt Sonic in all das? Das ist die Frage, die sich Gamer seit der ersten Vorstellung von Sonic Frontiers Anfang des Jahres gestellt haben. Nun, um es einfach auszudrücken, er tut es nicht. Selbst der fleißige Robinson Crusoe verbrachte ein paar Stunden damit, zu weinen und den Himmel zu verfluchen, bevor er das Beste aus seinem ungewollten Inselurlaub machte. Sonic ist immer noch der lockere, rasante Draufgänger, und er scheint nicht im Geringsten besorgt zu sein, dass alle seine Freunde verschwunden sind oder dass er allein in einer feindlichen Umgebung gestrandet ist. Diese tonale Dissonanz lässt das Spiel - zumindest am Anfang - ein bisschen wie eine Mod wirken, bei der es einem cleveren Fan gelungen ist, den ikonischen Charakter in ein völlig anderes Spiel zu transportieren.

Es dauert nicht lange, bis sich alles vertrauter anfühlt. Sonics Highspeed-Move-Set ist nicht wirklich für präzises Platforming in der Art von Super Mario oder Rayman gemacht, also anstatt alle Sprünge selbst zu machen, gleitet man auf Schienen oder wird von Rampen in kleinen Plattform-Herausforderungen geschossen, die sich wie in einem Pachinko- oder Flipperautomaten anfühlen. Am Ende der Hochgeschwindigkeitssequenzen finden Sie oft einige der vielen Schlüssel, Smaragde und andere glänzende Objekte, die benötigt werden, um die Geschichte fortzusetzen. Obwohl es Spaß macht und aufregend ist, kann die Steuerung manchmal etwas fleckig sein, und aufgrund des Open-Zone-Formats müssen Sie oft ziemlich viel zurückverfolgen, wenn Sie einen der letzten Plattform-Beats verpassen.

Zum Glück gibt es noch viele andere Dinge zu tun, außer alles zu erkunden und zu sammeln, was glänzt. Am spannendsten sind wahrscheinlich die Portale, die in den Cyberspace führen - kleine, zeitgesteuerte Angriffsstufen, die sich wie frühere Sonic-Level spielen und darauf basieren, von klassischen 2D-Levels bis zu den neueren 3D-Angelegenheiten. Mit fröhlicher Musik und farbenfrohen, auffälligen visuellen Effekten sorgen diese Level für kurze Adrenalin-Funken und geben dem Spiel die dringend benötigte Abwechslung. Das Gleiche gilt für das Mario Party-Minispiel mit den niedlichen Maskottchen-Kreaturen namens Kocos oder das einfache, aber ordentlich präsentierte Angel-Minispiel.

Gelegentlich wirft das Spiel auch ein paar Rätsel in Ihren Weg, und ich bin froh, dass der Raum, in dem wir das Spiel gespielt haben, in echter amerikanischer Manier eine Klimaanlage hatte, die die Sahara in den Nordpol verwandeln konnte, da einige von ihnen einen kühlen Kopf erforderten. Die wirklichen Denksportaufgaben bestehen jedoch nicht aus sich bewegenden Steinen, Löschfackeln oder ähnlichem. Stattdessen, genau wie in Shadow of the Colossus (möglicherweise eine prominentere Inspiration als Breath of the Wild), verlangen die riesigen Roboter, gegen die du gelegentlich kämpfen wirst, dass du sie auf verschiedene Arten erklimmen und ihre Schwachstelle findest, um genügend Schaden anzurichten, wie zum Beispiel, als ich den regenbogenartigen Schwanz eines fliegenden Feindes jagte. Es ist nicht allzu herausfordernd, zumindest in der Anfangsphase, funktioniert aber gut, zumal Sie Sonics ganzes Arsenal an Tricks nutzen müssen, um sie zu schlagen. Das Gleiche gilt für die normalen Feinde, so dass sich selbst Standardbegegnungen die meiste Zeit aufregend anfühlen.

HQ

Ares Island

Trotz meiner Probleme mit der Steuerung habe ich meine zweieinhalb Stunden auf Kronos Island wirklich genossen, die in einem hektischen Kampf als Super Sonic gipfelten. Zugegeben, es spielte sich wie ein interaktives Musikvideo als ein echter Bosskampf, aber nichtsdestotrotz war es ein klimatischer Abschluss eines großartigen Kapitels. Doch dann ging es runter. Schnell.

Die trostlose und uninspirierte Wüstenlandschaft von Ares Island konnte meine Fantasie nicht beflügeln, und mit wenigen interessanten Bildern, die mich ablenkten, wurden die Probleme der Spiele offensichtlicher. Von all den zuvor gesammelten Gegenständen beraubt, fühlte sich die Ares-Insel wie ein riesiger Grind an, da ich ständig gegen weiche Wände lief, die mich aufforderten, dieses oder jenes zu sammeln, um die Geschichte voranzutreiben. Die Mechanik soll wahrscheinlich sicherstellen, dass Sie Sie nicht durch das Spiel hetzen. Aber anstatt mich sanft in interessante Richtungen zu ziehen, fühlte es sich an, als würde es mich zurückhalten.

Zu anderen Zeiten ist das Gegenteil der Fall. Sonic Frontiers scheint sehr darauf bedacht zu sein, Sie mit Feinden, Popup-Tutorials und verschiedenen anderen Bildschirmfüllern abzulenken, während Sie versuchen, sich auf eine einzelne Aktivität zu konzentrieren. Ja, es ist schön und gut, dass sich die Welt dynamisch anfühlt, aber wenn verschiedene Ereignisse um die Aufmerksamkeit der Kamera konkurrieren, wird die manchmal eher finnische Steuerung noch schlimmer.

Selbst der exzellente Kampf beginnt in den Sand zu laufen. Ein paar Mal scheinen normale Feinde zu vergessen, dass sie mich auch angreifen sollten, während sich auch die Bosskämpfe ein wenig gimmicky anfühlen. Sie sind immer noch visuell atemberaubend, aber die Action ist weniger aufregend, wie zum Beispiel, als mich ein Sandhai durch die Wüste zog, während ich mich an seinen Schwanz klammerte, indem ich - leider - schnelle Zeitereignisse durchführte. Schlimmer war ein riesiges Biest, das ich besiegen sollte, indem ich zwischen konzentrischen Ringen glitt und sprang. Aus irgendeinem Grund schien Sonic während des gesamten Kampfes genau das Gegenteil von dem zu tun, was ich von ihm wollte. Mein Blut kochte, aber da es vielleicht etwas übertrieben wäre, auf den Bildschirm zu schlagen und in das nächste Flugzeug nach Hause zu springen, machte ich eine ziemlich unreife Geste und eilte ins Badezimmer. Junge, Sonic kann manchmal einzigartig frustrierend sein.

Was mich wirklich zu meinem Hauptanliegen mit dem Spiel bringt. Sonic funktioniert wirklich gut, wenn alles fließt, kann aber sehr frustrierend werden, viel mehr als andere Plattformspiele, wenn dies nicht der Fall ist. Sega muss also wirklich, wirklich jedes Element mit äußerster Überlegung entwerfen, und an diesem Punkt hatte ich wirklich Angst, dass Sega all sein Potenzial verschwendet hatte und die letzten 75% des Spiels bedeutungsloser Füllstoff sein würden. Dann kam die dritte Insel, und wieder einmal bin ich verwirrt.

HQ

Chaosinsel

Zu diesem Zeitpunkt war ich besorgt, dass Sonic Team das große Potenzial der Eröffnung verspielt haben könnte, und dass die letzten 75% bedeutungslose Füllstoffe wären. Andere Spielserien könnten damit durchkommen, aber da es bei Sonic um eng choreografiertes Platforming geht, könnte selbst ein leichter Qualitätsabfall Sie vom Spielehimmel direkt zu Sonic '06 bringen. Glücklicherweise hat der letzte Bereich, in dem ich gespielt habe, meinen Glauben an das Spiel wiederhergestellt. Chaos Island ist eine dunkle Vulkaninsel, die bisher weder der Presse noch den Fans gezeigt wurde. Nach meinen Enttäuschungen auf Ares Island zog mich diese neue offene Zone schnell zurück in die Welt von Sonic Frontiers mit einem wiedergewonnenen Fokus auf Mystery und Spannung.

Dank einer neuen Speicherdatei war ich ungefähr 10 Stunden im Spiel. Während Sonic ein paar neue Tricks gelernt hatte, wie einen Homing Shot, einen Regen von Feuerbällen direkt aus Dragon Ball, hatten sich auch die Feinde weiterentwickelt, zeigten neue eigene Tricks und waren viel aggressiver in ihrem Verhalten.

Sogar die Landschaft selbst schien feindlich zu sein. Sonic kann immer noch über die höchsten Berge rasen, aber beim Versuch, Lavagruben oder andere Hindernisse zu durchqueren, wechselte die Kamera manchmal dynamisch in eine 2D-Perspektive, was für einige überraschend ansprechende Plattformsequenzen sorgte. Dies führt mich dazu, die verschiedenen Herausforderungen sorgfältiger anzugehen, was die Durchquerung viel angenehmer machte, und insgesamt fühlte sich Chaos Island an, als wäre das Spiel aus der Asche des vorherigen Levels auferstanden.

Ich kann nicht wirklich viel mehr über Chaos Island sagen, da die Vorschausitzung nur etwa eine Stunde dieses interessanten Ortes umfasste. Aber zumindest hat es mich viel optimistischer gestimmt, da es zeigt, dass das Spiel auch zur Halbzeit in der Lage ist, neue Ideen einzuführen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es schwierig ist, sich eine einheitliche Meinung über Sonic Frontiers zu bilden. Es ist ein verrücktes Spiel, ein mutiges Spiel, und genau wie der schnelle Igel scheint es oft in mehrere Richtungen gleichzeitig zu gehen.

Eines ist jedoch sicher, Serienproduzent Takashi Iizuka hatte nicht viel Zeit an den Stränden von Hawaii Island, da sein Team vor der Veröffentlichung noch einiges zu tun hat.

Zunächst einmal müssen einige der Herausforderungen ein wenig geschärft werden, vielleicht einen Kamerawinkel hier optimieren, einen Sprung dorthin. Gleiches gilt für die KI einiger Feinde. Außerdem hat das Spiel schreckliche Probleme mit dem Popping der Textur, selbst auf den High-End-PCs, die wir für den Vorschau-Build verwendet haben. Ich bin überzeugt, dass Sonic Team, wenn nicht vollständig, dann zumindest die Probleme mit einem zusätzlichen Nebeleffekt oder anderen cleveren Tricks mildern kann. Aber ich frage mich, wie die Switch- und Last-Gen-Versionen ausfallen werden?

Davon abgesehen habe ich etwa 80 oder 90 Prozent meiner Zeit mit dem Spiel genossen, und ich bin ziemlich überzeugt, dass Sonic Frontiers als positive Entwicklung im Franchise angesehen wird. Aber es fühlt sich immer noch ein bisschen wie ein Diamant - oder sollte ich sagen Chaos Emerald - im Rohzustand an, und ob Sonic Frontiers in der Lage sein wird, sich gegen Call of Duty: Modern Warfare II, God of War: Ragnarök und die anderen großen Veröffentlichungen in den kommenden Monaten zu behaupten, ist einfach zu früh, um zu sagen.