Sonic Frontiers und Genshin Impact streiten sich derzeit um einen Game Award

HQ

Es sieht so aus, als ob bei der diesjährigen The Game Awards-Show entweder Sonic Frontiers oder Genshin Impact mit einer Trophäe nach Hause gehen könnten, je nachdem, wer in der ausschließlich öffentlich gewählten Player's Choice-Kategorie die Nase vorn hat.

Wie IGN berichtet, führen die beiden Spiele derzeit das Feld in der Award-Kategorie an und schlagen Elden Ring, God of War: Ragnarök und Stray mit deutlichem Vorsprung. So wie es aussieht, hat Genshin Impact 53% der Stimmen, während Sonic Frontiers 33% der Stimmen hat, so dass nur 14% der Gesamtstimmen auf die anderen drei Spiele verteilt werden, darunter zwei der am häufigsten nominierten Projekte auf der ganzen Linie.

Wer sich durchsetzen wird, wird sehr bald bekannt sein, wenn die Game Awards am 9. Dezember um 1:00 Uhr GMT / 2:00 Uhr MEZ beginnen.

Wen würdest du gerne mit dem Preis sehen, Sonic Frontiers oder Genshin Impact?