Sonic Frontiers hat sich fast fünf Millionen Mal verkauft

Letzte Woche begannen die Quartalsberichte (Juli-September) der großen Spielefirmen einzutrudeln, und Sega war einer davon. Dank dessen haben wir jetzt aktualisierte Verkaufszahlen für einige der Sonic-Spiele, und es stellt sich heraus, dass sie gut laufen.

Der neueste große Sonic-Titel, Sonic Frontiers, nähert sich schnell der Marke von fünf Millionen verkauften Exemplaren, und selbst die traditionelleren Sonic Superstars schneiden mit 2,43 Millionen verkauften Exemplaren weiterhin gut ab. Der mobile Titel Sonic Dash hat erstaunliche 676 Millionen Downloads, von denen Sega natürlich hofft, dass sie auf das kürzlich veröffentlichte Sonic Rumble abfärben werden.

Was ist mit Sonic Racing: Crossworlds? Nun, es wurde Ende September veröffentlicht und ist daher nicht in diesem Bericht enthalten. Wir haben Ihnen jedoch kürzlich gesagt, dass es in weniger als einem Monat zu einem Millionenseller wurde, so dass das Interesse an Sonic nach wie vor groß zu sein scheint - was ein gutes Zeichen für den vierten Sonic-Film ist, der Anfang 2027 Premiere haben soll. Und bis dahin sollte es wohl auch eine Veröffentlichung (oder zumindest eine Ankündigung) eines völlig neuen Spiels mit dem Igel geben...