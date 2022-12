Sonic Frontiers hat mehr als 2,5 Millionen Exemplare verkauft

HQ

Die Tatsache, dass selbst Hardcore-Sonic-Fans sagen, dass wir einmal im Schaltjahr ein gutes Sonic the Hedgehog-Spiel bekommen könnten, hat sie nicht davon abgehalten zu glauben, dass das nächste jedes Mal ein Meisterwerk sein könnte. Dies hat offensichtlich zu genug Verkäufen geführt, dass Sega immer mehr Spiele gemacht hat, also ist es ein bisschen beruhigend zu sehen, dass sie dafür belohnt werden, etwas "Neues" auszuprobieren.

Weil Sega enthüllt, dass Sonic Frontiers in diesen 5 Wochen seit seiner Einführung mehr als 2,5 Millionen Exemplare verkauft hat. Das ist sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Sonic Mania ein ganzes Jahr gebraucht hat, um 1 Million zu verkaufen, also kann man mit Sicherheit sagen, dass wir mehr The Legend of Zelda: Breath of the Wild-inspirierte Sonic-Spiele mit "offenen Zonen" sehen werden, nachdem wir 2023 viel mehr Frontiers-Inhalte erhalten haben.