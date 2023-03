Sonic Frontiers' erster kostenloser DLC erscheint diese Woche

HQ

Sonic Frontiers ist der neueste Titel, in dem unser beliebter blauer Igel vorkommt, und um das Spiel für die Fans frisch zu halten, verspricht Sega drei große Updates im Jahr 2023. Das erste dieser Inhaltsupdates heißt "Sights, Sounds and Speed Update" und wird am 23. März veröffentlicht.

Laut der zuvor veröffentlichten Content-Roadmap wird das Sights-, Sound- und Speed-Update einen Fotomodus, eine Jukebox und einige neue Herausforderungen für die Spieler enthalten.

Das zweite Update, das derzeit kein Veröffentlichungsdatum hat, wird ein Sonics Geburtstags-Event, einen Open-Zone-Challenge-Modus und neue Koco-Charaktere enthalten. Der dritte und letzte DLC bietet mehr spielbare Charaktere und Story-Inhalte, die die Spieler genießen können.

Werdet ihr euch das Sights, Sounds and Speed Update ansehen?