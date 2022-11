Sonic Frontiers' Direktor nennt das Spiel einen "globalen Spieltest" und stellt fest, dass es "noch einen langen Weg vor sich hat".

HQ

Es gab lange Zeit das allgemeine Gefühl, dass Sonic Frontiers in die gleiche Situation geraten würde wie so ziemlich jedes Sonic-Spiel in den letzten zehn Jahren, da es nicht liefern würde. Aber in den Wochen bis zur Veröffentlichung begannen sich die Dinge zu ändern, und das alles gipfelte bei der Veröffentlichung, als Kritiker und Fans ein Spiel entdeckten, das zwar nicht perfekt war, aber einen Charme hatte und Spaß machte.

Aber jetzt, da der Start hinter uns liegt, hat der Direktor des Spiels und Mitglied des Sonic-Teams, Morio Kishimoto, auf Twitter allen mitgeteilt, dass der Entwickler derzeit kritisches und Fan-Feedback bewertet und dass Sonic Frontiers als "globaler Spieltest" behandelt wird und "noch einen langen Weg vor sich hat".

Kishimoto sagte (nach der Übersetzung über Google): "Es tut mir leid, dass ich Sie nicht kontaktieren konnte, weil ich seit dem Veröffentlichungsdatum beschäftigt war. Ich bin erleichtert, dass das Veröffentlichungsdatum gekommen ist und dass es alle sicher erreicht zu haben scheint. Wir überprüfen die Meinungen der Kritiker und aller. Wie Sie bereits erwähnt haben, haben wir noch einen langen Weg vor uns, und wir nehmen dies als globalen Spieltest ernst."

