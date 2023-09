Sonic Frontiers: Die Geschichte von The Final Horizon wird in einem neuen Video enthüllt

HQ

Während die Sonic Frontiers'-Erweiterung The Final Horizon letztes Jahr kurz in einer Roadmap für das Spiel erwähnt wurde, bekamen wir während der Gamescom im letzten Monat mehr davon zu sehen, als bekannt wurde, dass der kostenlose DLC am 28. September erscheinen würde.

Jetzt haben wir ein Video bekommen, das die Bühne für The Final Horizon bereitet, in dem wir als Knuckles, Tails, Amy und natürlich Sonic selbst spielen werden. Jeder Charakter muss sich unterschiedlichen Herausforderungen stellen, die nicht unbedingt das sind, was man denkt.

Dieser Story-Trailer ist voll von erstaunlichen Kunstwerken und wir denken, dass ihr ihn euch auf jeden Fall ansehen solltet.