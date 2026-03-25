Sonic Frontiers: Definitive Edition altersfreigegeben in Korea

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Wir warten gespannt auf Neuigkeiten zu einem neuen Sonic-Spiel, besonders jetzt, wo der Igel 35 wird. Außerdem sind vier Jahre vergangen, seit das letzte große Spiel, Sonic Frontiers, veröffentlicht wurde. Aber vielleicht müssen wir noch ein wenig warten.

Das liegt daran, dass das koreanische Pendant zu PEGI etwas bewertet hat, das sie Sonic Frontiers nennen: Definitive Edition. Wir wissen natürlich nicht, was es ist, aber es klingt definitiv nach einer aktualisierten Version von Frontiers, komplett mit allen DLCs und möglicherweise sogar neuen Inhalten.

Das kann nicht als offizielle Bestätigung angesehen werden, aber in den überwiegenden Fällen ist es ein Vorbote für das, was noch kommen wird, und wie Gematsu anmerkt, wurde Sonic Origins Plus (eine weitere aktualisierte Ausgabe) auf genau dieselbe Weise geleakt.

Wir wissen nicht, wann das Spiel angekündigt wird, aber wie Sie wissen, veranstaltet Microsoft morgen ein Xbox-Event für Drittanbieter, bei dem Sega bereits mit Stranger Than Heaven seine Präsenz bestätigt hat. Vielleicht kündigen sie auch Sonic Frontiers: Definitive Edition an? Wir melden uns mit weiteren Details zurück, sobald wir sie wissen.