Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass ich im Laufe der Jahre 20 Sonic-Spiele getestet habe. Vielleicht sogar 30. Ich habe die überwiegende Mehrheit der von Sega veröffentlichten Titel mit der blauen Unschärfe in der Hauptrolle erlebt und im Allgemeinen hatte ich viel mehr Spaß mit den 2D-Spielen als mit den 3D-Abenteuern. Soweit ich weiß, habe ich jedoch noch nie an einem Sonic-Spiel teilgenommen, bei dem die Geschichte etwas anderes als reines Füllmaterial war. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand getan hat. Normalerweise geht es darum, dass Sonic und seine bunten Kumpels in Schwierigkeiten geraten, nachdem sich der Bösewicht Dr. Eggman einen neuen bösen Trick ausgedacht hat, wie es dieses Mal der Fall ist.

Die Grafik ist extrem schön und das Design ist super charmant.

In Sonic Dream Team hat Dr. Eggman (der diesmal so groß wie ein Wolkenkratzer ist) eine Maschine namens "Reverie" erworben, die Träume wahr werden lassen kann. Leider sind Eggmans innerste Träume nicht gerade knallpink, fluffig und durchtränkt von herzhaften Snacks und urkomischen Zusammenkünften mit guten Freunden, sondern eher chaotische Albtraumlabyrinthe, vollgestopft mit tödlichen Roboterkrabben und anderen fiesen Dingen. Sonic und seine Freunde müssen zwischen diesen Traumwelten hin- und herspringen, um Eggman aufzuhalten und seine Maschine zu zerstören, bevor er zu weit geht, und das ist der Punkt, an dem Dream Team beginnt.

Es ist rasant und macht Spaß. Wenn sich das Tempo verlangsamt und man stagniert, stirbt das Dream Team.

Zu Beginn des Abenteuers kannst du nur als Sonic selbst spielen, aber je weiter du kommst, desto mehr der sechs auswählbaren Helden des Spiels (Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Cream und Rouge) werden spielbar. Allerdings unterscheiden sie sich in Bezug auf das Gameplay weniger als das, was ich gewohnt bin, und am Ende ist es eigentlich egal, welches man steuert. Die Levels sehen trotzdem identisch aus und die Herausforderung besteht hauptsächlich darin, die Geschwindigkeit zu halten. Was das angeht, Sonic Dream Team macht es wirklich gut. Das Spiel ist rasant und die Levels sind so gestaltet, dass du einen Fluss zwischen schnellem Laufen, weiten Sprüngen und dem Reiten auf den Schienen finden kannst. Wenn alles zum Stillstand kommt und Sonic (oder einer der anderen) stecken bleibt oder in einem Szenario landet, in dem man klettern oder sich umdrehen muss, um einen bestimmten Sprung zu wiederholen, wird dieses Spiel schnell hoffnungslos langweilig.

Es stehen sechs verschiedene Helden zur Auswahl.

Mit anderen Worten, Geschwindigkeit ist hier von entscheidender Bedeutung, und im Gegensatz zu Sonic Adventure ist es offensichtlicher, wie wichtig Geschwindigkeit und Tempo für die Spielbarkeit sind, weshalb die Entwickler Hardlight Games (die alle Sonic Dash-Spiele entwickelt haben) vielleicht etwas mehr Zeit in mehr Möglichkeiten hätten investieren sollen, um verschiedene Hindernisse zu überwinden, um nicht stecken zu bleiben. Ich für meinen Teil wurde während meines Durchspielens von Dream Team jedes Mal von digitaler Panik gepackt, wenn ich zum Stillstand gekommen bin, und wenn es nicht die Tatsache wäre, dass die Spielwelten hier so charmant sind, wie sie sind, hätte ich mich definitiv mehr über diesen speziellen Teil dieses ambitionierten Apple Arcade-Spiels beschwert.

Die Touch-Steuerung funktioniert super, aber das Dream Team ist etwas zu kurz.

Denn Dream Team ist wirklich charmant. Die Levels sind eine perfekte Mischung aus den traditionellsten Teilen der Green Hill Zone und Sonic Dash-Kurse, und das Design strotzt nur so vor Charakter. Die Geschichte wird über Standbildsequenzen mit englischen Synchronsprechern präsentiert und obwohl ich das Ganze gerne überspringe, ist die Präsentation gut gemacht und witzig, ohne so verworren nervig und mobilspielartig zu sein, nur um dich dazu zu bringen, "versehentlich" Geld auszugeben, um eine Lootbox freizuschalten.

Dream Team ist exklusiv für die Apple Arcade und somit komplett frei von jeglichen Mikrotransaktionen und das ist natürlich super schön. Die Grafik ist gut, der Sound ist gut und die Musik ist sehr schön, aber Sonic Dream Team ist leider zu kurz. Es endet genau dann, wenn es anfängt, wirklich Spaß zu machen, aber ich hatte von Anfang bis Ende eine angenehme Erfahrung und empfehle Dream Team auf jeden Fall.