Sonic Colours: Ultimate auf der Nintendo Switch kaputt

Sonic Colours: Ultimate ist letzte Woche erschienen, doch der flotte Igel konnte damit keinen Heimsieg einfahren. In unserer Analyse warnten wir vor Soundproblemen und kleineren Unannehmlichkeiten, die dieses Remaster weit hinter den Erwartungen zurückließen. Nintendo-Switch-Spieler scheint es jedoch noch deutlich schlimmer getroffen zu haben.

Käufer dieser Version haben die sozialen Netzwerke am Wochenende mit Aufzeichnungen zum Spiel geflutet, die auf etlich, wesentliche Spielfehler hinweisen. Grafische Artefakte, die auf dem Bildschirm auftauchen, darunter eine Vielzahl von Grafikfehlern mit blinkenden Lichtern und Schatten, sowie Probleme mit der Modellierung des Igels, machen das Spielen unmöglich. In diesem Video von Nintendo World Report wird die Erfahrung auf dem Hybriden visualisiert (ausdrückliche Epilepsie-Warnung).

Anscheinend ist die Spielversion 1.0.3 von Sonic Colours: Ultimate dafür verantwortlich, dass auf der Nintendo Switch viele Probleme zum Vorschein kommen, die in der Launch-Version noch nicht vorhanden waren. Die genauen Gründe für diese Bugs und Spiel-Glitches sind unbekannt, doch Sega und Blind Squirrel (die Entwickler) geben ihrerseits an, bereits an entsprechenden Fehlerbehebungen zu arbeiten.