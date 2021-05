Sonic Colours bekommt im September einen ultimativen Farbanstrich

Sega hat soeben die Gerüchte bestätigt, die ein deutsches Tonstudio Mitte April hat aufkommen lassen. Das Nintendo-Wii-Spiel Sonic Colours wird am 7. September in neuem Glanz auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch um die Wette rennen. Der Publisher nennt das sogenannte „Upgrade" beim Namen Sonic Colours: Ultimate und die Entwickler von Blind Squirrel Entertainment sind dafür verantwortlich.

Neben dem HD-Farbanstrich dürfen sich Fans des blauen Igels auf moderne Steuerungsoptionen und einen neuen Spielmodus freuen. In „Rival Rush" tretet ihr gegen Metal-Sonic an und wer das Rennen macht, gewinnt Belohnungen. Ansonsten werden nur sehr grob Verbesserungen beim Gameplay und der Grafik versprochen, die wir leider nicht genauer ausführen können. Umso auskunftsfreudiger war der Publisher beim Thema Vorbestellungen.

Wer die physische Edition von Sonic Colours: Ultimate kauft, bekommt einen Schlüsselanhänger von Baby Sonic. Digitale Vorbesteller erhalten früheren Zugang zum Spiel (die genaue Zeitspanne ist unklar) und Anpassungsobjekte für Sonic. Dazu gehören Profilbilder, Skins in den Farben Gold und Silber, sowie der Turbo-Boost aus dem offiziellen Sonic-Film. Wie teuer der Spaß ist, wurde nicht mitgeteilt.

In Sonic Colours muss das Sega-Maskottchen fremdartige Alien-"Wisps" vor Dr. Eggman retten. Dafür erhalten wir von ihnen neue Kräfte, mit denen wir die sechs bunten Themenwelten eines intergalaktischen Vergnügungsparks erobern.